Gran Turismo 7 04.03.2022
6.1 123 оценки

Первый трейлер экранизации Gran Turismo c Дэвидом Харбором от Нила Бломкампа

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butcher69
Новости

Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo от Sony, предлагающий более глубокий взгляд на адаптацию игры для PlayStation.

Трейлер позволяет зрителям взглянуть на некоторые автомобили, которые появятся в фильме, а также получить представление о повествовании. В интервью журналу Empire в прошлом месяце режиссер Нилл Бломкамп рассказал, что в фильме будут "чертовски интенсивные" гонки, а также "работа над персонажами, которые двигают фильм". Сегодняшний трейлер дает хорошее представление о том, как Gran Turismo будет балансировать между этими элементами.

Фильм Gran Turismo выходит на экраны 11 августа.

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Экранизация Gran Turismo от Нила Бломкампа покажет самые захватывающие аспекты из автогонок
Экранизация Gran Turismo от Нила Бломкампа покажет самые захватывающие аспекты из автогонок
Комментарии: 2
Ваш комментарий
JohnTornton

выглядит неплохо я бы сказал.
но монтаж какой-то будто это документальный фильм, а не художественный.

3
temptation23

почему стало модным ГГ делать сопляком а не мужиком?уже глаза режет

1