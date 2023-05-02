Первый трейлер экранизации Gran Turismo c Дэвидом Харбором от Нила Бломкампа ©

Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo от Sony, предлагающий более глубокий взгляд на адаптацию игры для PlayStation.

Трейлер позволяет зрителям взглянуть на некоторые автомобили, которые появятся в фильме, а также получить представление о повествовании. В интервью журналу Empire в прошлом месяце режиссер Нилл Бломкамп рассказал, что в фильме будут "чертовски интенсивные" гонки, а также "работа над персонажами, которые двигают фильм". Сегодняшний трейлер дает хорошее представление о том, как Gran Turismo будет балансировать между этими элементами.

Фильм Gran Turismo выходит на экраны 11 августа.