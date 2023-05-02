Первый трейлер экранизации Gran Turismo c Дэвидом Харбором от Нила Бломкампа

Вышел первый трейлер экранизации Gran Turismo от Sony, предлагающий более глубокий взгляд на адаптацию игры для PlayStation.
Трейлер позволяет зрителям взглянуть на некоторые автомобили, которые появятся в фильме, а также получить представление о повествовании. В интервью журналу Empire в прошлом месяце режиссер Нилл Бломкамп рассказал, что в фильме будут "чертовски интенсивные" гонки, а также "работа над персонажами, которые двигают фильм". Сегодняшний трейлер дает хорошее представление о том, как Gran Turismo будет балансировать между этими элементами.
Фильм Gran Turismo выходит на экраны 11 августа.
выглядит неплохо я бы сказал.
но монтаж какой-то будто это документальный фильм, а не художественный.
почему стало модным ГГ делать сопляком а не мужиком?уже глаза режет