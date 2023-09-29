По мнению фанатов, Polyphony Digital сворачивает поддержку GT7 и концентрирует свое внимание на разработке GT8 ©

Восемь недель - именно столько времени прошло между двумя последними крупными обновлениями для Gran Turismo 7. По мере того как этот промежуток растягивался, фанаты все активнее и активнее потирали руки. "Теперь-то уж точно появится новая трасса!", - говорили они себе - ведь они ждали ее еще в феврале.

Однако у Polyphony Digital были другие планы на обновление 1.38, релиз которого состоялся совсем недавно. Новый контент, который разработчики сочли достойным показать в привычном 30-секундном трейлере (см. выше), сводится к трем новым автомобилям - двум моделям Honda Civic и полувымышленной гоночной версии Mazda 3. Остальное - мелочи, которые не порадовали скучающее сообщество игры.

Критика в адрес разработчика льется на Reddit, X/Twitter или форум GTPlanet.

Я пытаюсь собраться с мыслями, но все, что я чувствую, - это разочарование общим состоянием этих обновлений. Почему они такие пустые? Может быть, было бы не так обидно, если бы Gran Turismo Sport не доказывала, что разработчики могут позволить себе гораздо больше, - пишет пользователь AutumnalGlow (на Reddit недавно было выложено наглядное сравнение пост-релизной поддержки двух последних частей серии).



Эти обновления становятся действительно разочаровывающими. У игры такой большой потенциал, а он пропадает впустую. Не похоже, чтобы это было хорошо [...] - вторит ему Zorz.



Представьте себе подробную карту с информацией о том, чего следует ожидать в ближайшие месяцы. Такая базовая концепция кажется слишком сложной для PD. Мне абсолютно безразлична Forza, но я должен признать, что ее разработчики делают очень хорошую работу в этой области, - вмешивается wagnerFAM98.



Похоже, что GT7 уже находится в процессе жизнеобеспечения [...] Я не удивлюсь, если в следующем году будет анонсирована Gran Turismo 8, - добавляет Artremis.

Мысль, выраженная в последнем из приведенных высказываний, прослеживается и в других местах. Не понимая, почему Polyphony Digital так скупится на новости о своем творении, геймеры делают интуитивный вывод - очевидно, у разработчика уже есть на примете другой большой проект, и это, по их мнению, может быть не что иное, как полномасштабное продолжение Gran Turismo 7.

Так ли это на самом деле? Такая версия кажется вполне правдоподобной, тем более что сами разработчики высказали подобное предположение еще в феврале, однако вряд ли от "семерки" в ближайшее время откажутся. Все-таки стоит ожидать выхода традиционной второй версии Spec II, а вместе с ней и каких-то других серьезных нововведений (например, постоянного режима с продвинутым ИИ в GT Sophy).

Остается набраться терпения - большого терпения - и ждать следующих шагов от Polyphony Digital.