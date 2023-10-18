По слухам, автомобильный симулятор Gran Turismo 7 скоро получит самое крупное обновление с момента релиза

Недавно вышедшая игра Forza Motorsport получила первое обновление, но, похоже, что и Gran Turismo от Sony и Polyphony Digital уже на пороге нового обновления. Судя по сообщениям, появившимся в последние несколько часов, это будет довольно крупное обновление.
Nenkai, пользователь X/Twitter, увлекающийся моддингом и реверс-инжинирингом Gran Turismo, в своем сообщении предположил, что автомобильный симулятор скоро получит самое большое обновление, выпущенное Polyphony с момента запуска. Моддер не исключает, что оно может быть ответом на недавний запуск Forza Motorsport, который уже несколько дней доступен на ПК с Windows и консолях Xbox Series X|S.
Следующее обновление обещает быть самым большим из всех, что у нас были до сих пор. Оно может быть прямым ответом на FM8, а может и не быть, но они работают над ним.
На данный момент никаких официальных заявлений от Polyphony Digital не поступало, поэтому нам остается только ждать хороших новостей от команды Кадзунори Ямаути.
Когда на PC Уже давно пора