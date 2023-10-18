По слухам, автомобильный симулятор Gran Turismo 7 скоро получит самое крупное обновление с момента релиза ©

Недавно вышедшая игра Forza Motorsport получила первое обновление, но, похоже, что и Gran Turismo от Sony и Polyphony Digital уже на пороге нового обновления. Судя по сообщениям, появившимся в последние несколько часов, это будет довольно крупное обновление.

Nenkai, пользователь X/Twitter, увлекающийся моддингом и реверс-инжинирингом Gran Turismo, в своем сообщении предположил, что автомобильный симулятор скоро получит самое большое обновление, выпущенное Polyphony с момента запуска. Моддер не исключает, что оно может быть ответом на недавний запуск Forza Motorsport, который уже несколько дней доступен на ПК с Windows и консолях Xbox Series X|S.

Следующее обновление обещает быть самым большим из всех, что у нас были до сих пор. Оно может быть прямым ответом на FM8, а может и не быть, но они работают над ним.

На данный момент никаких официальных заявлений от Polyphony Digital не поступало, поэтому нам остается только ждать хороших новостей от команды Кадзунори Ямаути.