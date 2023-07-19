Подписчики PS Plus получают приглашения посмотреть фильм Gran Turismo "раньше всех"

Некоторым пользователям PS Plus пришли приглашения раннего доступа к фильму Gran Turismo, официальная премьера которого состоится 11 августа 2023.

Письма с пометкой «Посмотрите Gran Turismo раньше всех» получили некоторые пользователи PS Plus, о чем они поделились в социальных сетях. Получившие письмо могут посмотреть фильм 8 августа, вместо 11 августа для всех остальных. Ранний показ пройдет в некоторых кинотеатрах США с ограниченным количеством мест.

Напомним, что фильм Gran Turismo расскажет историю Янна Марденборо, который благодаря игре Gran Turismo смог осуществить свои подростковые мечты и стать профессиональным гонщиком после победы в серии соревнований Nissan.