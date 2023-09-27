Подтверждены новые автомобили для сентябрьского обновления Gran Turismo 7 ©

Для обновления Gran Turismo 7 в сентябре 2023 года было утверждено три новых автомобиля, в том числе новейшая Honda Civic Type R, Mazda 3 Gr.4 и сильно модифицированная Honda Civic 1992 года, получившая награду Gran Turismo Award от Фила Робла.

Трех новые автомобиля, которые появятся в сентябрьском обновлении Gran Turismo 7, были официально подтверждены, и это должно стать праздником старых и новых японских горячих хэтчбеков.

Как сообщил глава и создатель Gran Turismo Кадзунори Ямаути и сообщил Traxion.GG 23 сентября, эти три автомобиля — это Honda Civic Type R FL5, удостоенный награды SEMA Garage RCR Honda Civic и гоночная версия Gran Turismo. последняя версия Mazda 3.

Сентябрьское обновление Gran Turismo 7 выйдет в 11:00 МСК 28 сентября, а серверы GT7 будут отключены на техническое обслуживание в 9 утра.