Похоже, что в Gran Turismo 7 скоро добавят легендарный Fiat Panda

Gran Turismo 7 регулярно радует игроков бесплатными обновлениями, пополняя автопарк новыми машинами и гоночными событиями. Похоже, к списку культовых авто в ближайшее время присоединится легендарный Fiat Panda — один из самых знаковых автомобилей Европы.

Недавно в официальных соцсетях Gran Turismo появилось короткое видео, где легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро, создатель оригинального Fiat Panda, посещает студию Polyphony Digital. В кадре заметно рабочее место разработчиков, на экране которого видна 3D-модель, подозрительно похожая на классический Fiat Panda — возможно, оригинал 1980–1986 годов или обновлённую версию 1986–2003.

Издание Traxion предполагает, что студия действительно трудится над тем, чтобы включить Fiat Panda в одно из будущих обновлений GT7. Машина ранее появлялась в серии с Gran Turismo 4, но пропустила Gran Turismo Sport. В GT7 она может вернуться, особенно учитывая сентиментальную ценность авто и значимость визита Джуджаро.

Следующее обновление Gran Turismo 7 ожидается уже в конце мая. Хоть официального подтверждения пока нет, появление Fiat Panda в будущем патче или даже в следующей части серии — более чем вероятно.