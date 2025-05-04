Похоже, что в Gran Turismo 7 скоро добавят легендарный Fiat Panda

Gran Turismo 7 регулярно радует игроков бесплатными обновлениями, пополняя автопарк новыми машинами и гоночными событиями. Похоже, к списку культовых авто в ближайшее время присоединится легендарный Fiat Panda — один из самых знаковых автомобилей Европы.
Недавно в официальных соцсетях Gran Turismo появилось короткое видео, где легендарный дизайнер Джорджетто Джуджаро, создатель оригинального Fiat Panda, посещает студию Polyphony Digital. В кадре заметно рабочее место разработчиков, на экране которого видна 3D-модель, подозрительно похожая на классический Fiat Panda — возможно, оригинал 1980–1986 годов или обновлённую версию 1986–2003.
Издание Traxion предполагает, что студия действительно трудится над тем, чтобы включить Fiat Panda в одно из будущих обновлений GT7. Машина ранее появлялась в серии с Gran Turismo 4, но пропустила Gran Turismo Sport. В GT7 она может вернуться, особенно учитывая сентиментальную ценность авто и значимость визита Джуджаро.
Следующее обновление Gran Turismo 7 ожидается уже в конце мая. Хоть официального подтверждения пока нет, появление Fiat Panda в будущем патче или даже в следующей части серии — более чем вероятно.
Разработчикам не жалко своего времени на дрянь которую никто не будет использовать?
Просто выпустите на ПК. Даже за 90 бачей будет газиллион желающих купить
Вероятно не хотят напрягаться) Это же придётся сервера запускать... Так как игра будет жёстко привязана к онлайну)
Современный реалии подбора авто из Японии:
Клиент:
Хочу читсо японку с минимальным пробегом цена ниже китайца.
Подборщик:
Извиняюсь за оффтоп.
Капитан Улитка одобряет 👍