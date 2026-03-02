Polyphony Digital начала работу над новой Gran Turismo

Легендарная гоночная серия Gran Turismo снова в разработке: студия Polyphony Digital объявила о наборе сотрудников для следующей игры франшизы. За более чем 25 лет существования серия зарекомендовала себя как «The Real Driving Simulator», сочетая реалистичное вождение с впечатляющей графикой и детализированными трассами.
На данный момент Polyphony Digital разместила 18 вакансий, включая позиции тестеров, CG-художников и других специалистов. Сообщение на странице набора персонала, предположительно от основателя студии Кадзунори Ямаучи, подчеркивает желание команды создавать будущее через искусство и технологии:
«Главная причина, по которой мы продолжаем делать Gran Turismo — это игроки. Но я всегда думаю, что мы можем дать им ещё больше. Я хочу создавать будущее с помощью искусства и технологий. Ждем тех, кто горит желанием творить и приносить новые идеи».
С учетом длительного цикла разработки игр серии, в ближайшее время новый Gran Turismo ждать не стоит, и, скорее всего, он станет эксклюзивом для PlayStation 6.
В одно место засуньте свой эксклюзив, Forza Horizon 6 будет раз в 10 лучше любой Gran Turismo.
не успеют до 3 мировой, можно не ждать
Обычно новые грантуризмо выходят на страте нового поколения ПС.