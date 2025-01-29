Polyphony Digital раскрыла подробности обновления 1.55 для Gran Turismo 7, которое выйдет 30 января

Gran Turismo 7 скоро отпразднует три года с момента выхода. Хотя серия присутствует на PlayStation почти с самого начала, она по-прежнему пользуется гигантским интересом. Последние отчеты показывают, что GT 7 может стать самой продаваемой частью в истории.

Неудивительно, что японская студия Polyphony Digital регулярно старается предоставлять новый контент. Сегодня студия раскрыла подробности обновления 1.55.

Будет добавлено четыре новых автомобиля, от популярного электромобиля до оригинального гоночного автомобиля

Gran Tourism F3500-A

Honda Civic Si Extra (EF) '87

Hyundai IONIQ 5 N '24

Toyota C-HR S '18

2. В Café появится одно дополнительное меню

[Дополнительное меню № 43] Коллекция: Группа C (не менее 47-го уровня коллекционера)

3. Появятся новые соревнования на мировых трассах:

Sunday park (Kyoto Driving Park - Miyabbi)

Гонки японских автомобилей FF 450 (Sardegna - трасса C)

World Touring Car 600 (Interlagos Autodrome)

4. Будет больше совместимых трасс с Gran Turismo Sophy:

Interlagos Autodrome

Mount Panorama Circuit

5. Среди выдающихся объектов в Scapes будет "хроматический драйв"

Контент будет доступен завтра (30 января).