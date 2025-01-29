Polyphony Digital раскрыла подробности обновления 1.55 для Gran Turismo 7, которое выйдет 30 января

Gran Turismo 7 скоро отпразднует три года с момента выхода. Хотя серия присутствует на PlayStation почти с самого начала, она по-прежнему пользуется гигантским интересом. Последние отчеты показывают, что GT 7 может стать самой продаваемой частью в истории.
Неудивительно, что японская студия Polyphony Digital регулярно старается предоставлять новый контент. Сегодня студия раскрыла подробности обновления 1.55.
- Будет добавлено четыре новых автомобиля, от популярного электромобиля до оригинального гоночного автомобиля
- Gran Tourism F3500-A
- Honda Civic Si Extra (EF) '87
- Hyundai IONIQ 5 N '24
- Toyota C-HR S '18
2. В Café появится одно дополнительное меню
- [Дополнительное меню № 43] Коллекция: Группа C (не менее 47-го уровня коллекционера)
3. Появятся новые соревнования на мировых трассах:
- Sunday park (Kyoto Driving Park - Miyabbi)
- Гонки японских автомобилей FF 450 (Sardegna - трасса C)
- World Touring Car 600 (Interlagos Autodrome)
4. Будет больше совместимых трасс с Gran Turismo Sophy:
- Interlagos Autodrome
- Mount Panorama Circuit
5. Среди выдающихся объектов в Scapes будет "хроматический драйв"
Контент будет доступен завтра (30 января).
А можно на ПК? А то непонятно что будет с "EVO"
С учётом что уже прошло почти 3 года, а разработчики ничего не обещают игра так и останется экз, сони выпускает только кинцо на пк, и то не все, старые игры пс4 так и остались в копилки экзов.