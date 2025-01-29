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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 180 оценок

Polyphony Digital раскрыла подробности обновления 1.55 для Gran Turismo 7, которое выйдет 30 января

monk70
Новости

Gran Turismo 7 скоро отпразднует три года с момента выхода. Хотя серия присутствует на PlayStation почти с самого начала, она по-прежнему пользуется гигантским интересом. Последние отчеты показывают, что GT 7 может стать самой продаваемой частью в истории.

Неудивительно, что японская студия Polyphony Digital регулярно старается предоставлять новый контент. Сегодня студия раскрыла подробности обновления 1.55.

  1. Будет добавлено четыре новых автомобиля, от популярного электромобиля до оригинального гоночного автомобиля
  • Gran Tourism F3500-A
  • Honda Civic Si Extra (EF) '87
  • Hyundai IONIQ 5 N '24
  • Toyota C-HR S '18

2. В Café появится одно дополнительное меню

  • [Дополнительное меню № 43] Коллекция: Группа C (не менее 47-го уровня коллекционера)

3. Появятся новые соревнования на мировых трассах:

  • Sunday park (Kyoto Driving Park - Miyabbi)
  • Гонки японских автомобилей FF 450 (Sardegna - трасса C)
  • World Touring Car 600 (Interlagos Autodrome)

4. Будет больше совместимых трасс с Gran Turismo Sophy:

  • Interlagos Autodrome
  • Mount Panorama Circuit

5. Среди выдающихся объектов в Scapes будет "хроматический драйв"

Контент будет доступен завтра (30 января).

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
WHisKY Del

А можно на ПК? А то непонятно что будет с "EVO"

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kotasha

С учётом что уже прошло почти 3 года, а разработчики ничего не обещают игра так и останется экз, сони выпускает только кинцо на пк, и то не все, старые игры пс4 так и остались в копилки экзов.

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