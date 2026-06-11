Polyphony Digital выпустила крупное обновление 1.70 для Gran Turismo 7, добавив легендарные гиперкары из Ле-Мана

11 июня 2026 года состоялся релиз бесплатного июньского обновления 1.70 для популярного автосимулятора Gran Turismo 7, приуроченного к скорому старту легендарной суточной гонки «24 часа Ле-Мана». Студия Polyphony Digital преподнесла игрокам масштабный подарок, значительно расширив список доступных гоночных прототипов

Главным украшением этого апдейта стало появление сразу четырех долгожданных гиперкаров топового класса LMH и LMDh из Чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC). Виртуальный гараж симулятора пополнили триумфатор Ле-Мана Ferrari 499P (2023), а также мощные соперники по треку: BMW M Hybrid V8 (2025), Porsche 963 (2024) и обновленный Peugeot 9X8 (2025). В дополнение к боевым машинам разработчики ввели в игру и официальный пейс-кар чемпионата — Porsche 911 Turbo S Safety Car (992).

Помимо техники, обновление принесло в игру новые спортивные активности. В режиме «Трассы мира» (World Circuits) появились пять свежих гоночных событий, включая заезды на выносливость на легендарном французском автодроме Сарта (Circuit de la Sarthe), а также на трассах Watkins Glen и Sardegna. Для любителей виртуальной фотографии Scapes была добавлена знаменитая американская локация «Пайкс-Пик»

Патч уже доступен для бесплатной загрузки владельцам игры на PlayStation 4 и PlayStation 5.