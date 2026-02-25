Polyphony якобы запускала Gran Turismo 7 на Switch 2 - но релиз маловероятен

Гоночный симулятор Gran Turismo 7, остающийся эксклюзивом PlayStation, по слухам, был запущен на девките Nintendo Switch 2. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб в подкасте Games Mess Decides, подчеркнув, что речь идёт не о порте, а о внутреннем техническом эксперименте со стороны Sony и Polyphony Digital.

По словам Грабба, компания лишь тестировала игру на оборудовании потенциального конкурента, чтобы оценить масштабируемость своего движка. Соведущий подкаста Майк Минотти отметил, что такой шаг логичен: запуск флагманского проекта на схожем по мощности железе позволяет понять, на что ориентироваться при разработке собственных портативных устройств. Учитывая, что GT7 уже масштабируется от PS4 до PS5, подобная проверка выглядит вполне рациональной.

Официальных подтверждений нет, и источники подчёркивают: релиз на Nintendo Switch 2 крайне маловероятен. Тем не менее сам факт теста вызывает интерес — особенно на фоне слухов о портативной консоли PlayStation.

Подобные случаи уже бывали в индустрии: когда-то рабочая версия Gears of War 3 для PlayStation 3, созданная Epic Games в рамках эксперимента, утекла в сеть. Не исключено, что и этот технический тест когда-нибудь станет достоянием публики.