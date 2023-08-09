"Позор тебе, Sony": критики неоднозначно встретили экранизацию Gran Turismo

25 августа состоится премьера фильма Gran Turismo. Несмотря на то, что до релиза осталось еще несколько недель, критики уже успели посмотреть ленту и вынести свой вердикт. Мнения экспертов насчет качества картины разделились: кто-то хвалит режиссера Нила Бломкампа и его команду за хорошо проделанную работу, а кто-то раскритиковал авторов за уход от реальной истории. Вот, что пишут журналисты.

Большинство экспертов все же остались недовольны лентой. Многие осудили создателей Gran Turismo за то, что они переврали реальные события ради эффектного сюжетного поворота. В марте 2015 года Янн Марденборо, история которого рассказана в фильме, попал в аварию во время гонки на трассе Нюрбургринг. В результате инцидента погиб один зритель. По мнению критиков, авторы использовали происшествие в качестве источника мотивации для главного героя. Именно эта трагедия, согласно сюжету, как раз и послужила причиной того, что герой и его команда заняли третье место в гонке «24 часа Ле-Мана». Эксперты отметили, что воспроизведенная сцена не соответствуют действительности: события происходили в другой период карьеры Марденборо. Более того, подобный ход посчитали кощунством.

«На самом деле подготовка к участию Марденборо в гонке в Ле-Мане проходила гладко, а ужасная авария произошла только два года спустя. Предполагать, что инцидент помог Янну стать на шаг ближе к своему триумфу, не просто неверно, а предосудительно. Самый страшный кошмар семьи погибшего зрителя превратился в праздник. Позор тебе, Sony», — Шарлотта О'Салливан, Evening Standard.

Часть критиков назвала самым главным недостатком фильма обилие рекламы. По их мнению, слишком частое упоминание бренда Sony портит впечатление от просмотра, превращая картину в часть кампании по продвижению PlayStation.

«Коммерция буквально оскверняет все усилия [авторов фильма]. Когда Янн от чистого сердца вручает Джеку подарок, логотип какой компании отчетливо виден на нем? (Подсказка: это не Apple). И по мере того, как главный герой продвигается по карьерной лестнице и покоряет гоночные трассы, мы продолжаем слышать, что оригинальный продукт PlayStation — это настоящий симулятор вождения, а не просто какая-то игра. Эта формулировка подходит и к фильму: это симуляция кино», — Райан Гилби, The Guardian.

Некоторые эксперты раскритиковали картину за отсутствие драматической составляющей и экспрессии. Так или иначе, по мнению специалистов, эти недостатки не испортят впечатления тем, кто считает себя настоящим фанатом серии гоночных симуляторов.

«Поскольку фильм «основан на реальных событиях» (как настойчиво подчеркивается в названии), возможности для художественного вымысла при работе с исходным материалом ограничены. И хотя у Янна Марденборо есть вдохновляющая предыстория, создателям фильма не удается выжать многое из серии довольно предсказуемых сюжетных поворотов. Но фанаты видеоигр, в том числе значительная аудитория поклонников Gran Turismo и любителей автоспорта, мотивированных интенсивной маркетинговой кампанией Sony, вряд ли будут сильно возражать против ограниченного драматического сюжета фильма», — Джастин Лоу, The Hollywood Reporter.

Среди недовольных критиков нашлись и те, кто высоко оценил ленту. Ряд журналистов отметили, что авторы успешно интегрировали игру во фрагменты реальной истории.

«Это фильм по мотивам видеоигры, и то, как она интегрирована в моменты реальной жизни, особенно во время гонок, сделано безупречно. Картина наполнена действительно крутыми визуальными эффектами, о которых зрители будут говорить, выходя из кинотеатра», — Тэсса Смит, Мама's Geeky.

Наконец, некоторые журналисты заявили, что фильм все же заслуживает внимание зрителей. По их мнению, он способен подарить неподдельные эмоции.

«Gran Turismo успешно воспроизводит опасные гонки, которые во время просмотра заставляли нас напрячься каждый раз, когда Янн совершал рискованный обгон. Были некоторые поистине потрясающие моменты и сцены, которые заставляли зрителей в нашем кинотеатре замолкнуть», — Аарон Бейн, Push.