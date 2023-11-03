Представлен 6-минутный вступительный ролик обновления Gran Turismo 7 Spec II

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик Polyphony Digital выпустили новый вступительный ролик для Gran Turismo 7, добавленный в рамках обновления Spec II (версия 1.40), которое доступно сегодня.
Это обновление добавит множество нового контента, в том числе 7 транспортных средств и новую трассу на озере Луиза в Канадских Скалистых горах, но оно также предлагает множество других функций, включая новые испытания, обновленную версию гоночного ИИ GT Sophy и многопользовательский режим с разделенным экраном для 4 игроков на PS5.
Gran Turismo 7 доступна для PlayStation 5 и PlayStation 4.
а обновление длиннее трейлера?
Последний раз играл в нее на ps2 в Gran Turismo 3: A-Spec, управление было кайф полностью скопированное с авто, сейчас так же делают или уже более аркадное?
умеют вот в красоту,не то что новая форца