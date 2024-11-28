Реализация PSSR для PlayStation 5 Pro в Gran Turismo 7 является одной из лучших, несмотря на некоторые проблемы

Сегодня Digital Foundry поделились своим анализом патча PlayStation 5 Pro последней части серии от Polyphony Digital, рассмотрев все улучшения, которые включают полную поддержку трассировки лучей как для гонок, так и для повторов, реализацию PSSR, режим 8K и множество улучшений PS VR 2.

Достаточно интересно, что пользователи ограничены использованием масштабирования PSSR только в том случае, если они хотят испытать трассировку лучей в виде из кабины, скорее всего, из-за того, насколько он требователен. В любом другом сценарии пользователи могут использовать либо PSSR, либо исходную опцию TAA с трассировкой лучей или без нее.

С эксклюзивным апскейлером PlayStation 5 Pro изображение реконструируется до разрешения 4K из разрешений, которые могут опускаться до 1080p, что дает хороший результат, но не наилучший из возможных, так как, например, тонкие объекты демонстрируют дополнительное мерцание и шум, что может отвлекать. В некоторых сценариях качество изображения сильно страдает из-за визуальных артефактов, таких как задние фонари с включенной трассировкой лучей, которые отображаются в шумном беспорядке. TAA не показывает ни одной из этих проблем, обеспечивая немного лучшее качество изображения в целом.

Где апскейлер PlayStation 5 Pro, хорошо раскрывает себя в Gran Turismo 7, так это в режиме 8K. Тут изображение реконструируется из разрешения 4K в разрешение 8K, обеспечивая очень солидные результаты, которые еще раз подчеркивают, что чем выше базовое разрешение, тем лучше работает апскейлер. Однако, учитывая, что для этого режима требуется экран 8K, не многие пользователи смогут испытать этот режим.

Анализ патча Gran Turismo 7 PlayStation 5 Pro от Digital Foundry также охватывает вышеупомянутые новые функции трассировки лучей, которые значительно улучшают визуальный опыт, и улучшения PS VR 2, которые еще больше улучшают то, что по-прежнему является убийственным приложением для гарнитуры.

Gran Turismo 7 — лишь одна из игр, которая выигрывает от возросшей мощности PlayStation 5 Pro по сравнению с базовой моделью и ее эксклюзивных функций.