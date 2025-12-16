Рождество и Новый год в Gran Turismo 7 - бесплатные награды ждут игроков

С 15 декабря игроки Gran Turismo 7 получили повод ежедневно заглядывать в виртуальный гараж. Разработчики из Polyphony Digital запустили две праздничные акции с простыми, но ценными наградами: рождественскую и новогоднюю кампании. Каждая из них предлагает до пяти различных подарков, которые можно получить буквально за один вход в игру.

Событие невероятно простое: включаете игру, заходите на карту мира и забираете награду дня. Среди подарков — редкие рулеточные билеты, включая 6-звёздочные для запчастей и двигателей, 4- и 5-звёздочные билеты, а также купоны на виртуальные кредиты. Это отличный способ пополнить гараж новыми деталями для тюнинга или собрать солидную сумму на покупку автомобилей, не прикладывая лишних усилий.

Рождественская часть акции продлится до 25 декабря, а затем стартует новогодняя кампания, которая продлится до 4 января. Все полученные награды автоматически помещаются в раздел «Подарки» в гараже, но их стоит использовать вовремя, иначе они пропадут.

Gran Turismo 7, выпущенная в 2022 году для PlayStation 4 и PlayStation 5, славится реалистичной физикой, детализированной графикой и огромным автопарком. Праздничные акции позволяют не только радоваться гонкам, но и выгодно пополнить коллекцию автомобилей и улучшений, делая зимние заезды ещё более яркими и увлекательными.