Сегодня Gran Turismo 7 получит обновление 1.60: новые авто, соревнования и ряд других вещей

Polyphony Digital продолжает активно поддерживать Gran Turismo 7: уже сегодня выйдет свежее обновление версии 1.60 для PS4 и PS5. Апдейт привнесёт новые автомобили, события, а также пополнение в режиме Scapes.
Новые автомобили:
- Citroën BX 19 TRS (1987) — культовый французский седан;
- Lancia Delta HF Integrale Rally Car (1992) — легенда раллийных трасс;
- Peugeot SUV 2008 Allure (2021) — современный кроссовер для городских поездок.
Новое меню в "Кафе":
- Появится дополнительное меню №46 "Коллекция: Mercedes-Benz" - оно открывается для игроков с 50 уровнем коллекционера.
Новые соревнования в "Трассы мира":
- Sunday Cup на трассе Willow Springs;
- Sunday Cup (до 400PP) для европейских авто на Watkins Glen – Short Course;
- World Rally Challenge Gr. B на Colorado Springs – Lake.
ИИ Gran Turismo Sophy:
- Улучшенный ИИ теперь будет участвовать в гонках на трассе Alsace – Village.
Новый объект в Scapes:
- В режиме фотосессий Scapes теперь доступна Шотландия как выделенная локация.
Го на ПК
в форзу наигрался уже?
Тошнит уже. В фх5 1000+ часов. В фм2023 600+