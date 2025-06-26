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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 189 оценок

Сегодня Gran Turismo 7 получит обновление 1.60: новые авто, соревнования и ряд других вещей

AceTheKing AceTheKing

Polyphony Digital продолжает активно поддерживать Gran Turismo 7: уже сегодня выйдет свежее обновление версии 1.60 для PS4 и PS5. Апдейт привнесёт новые автомобили, события, а также пополнение в режиме Scapes.

Новые автомобили:

  • Citroën BX 19 TRS (1987) — культовый французский седан;
  • Lancia Delta HF Integrale Rally Car (1992) — легенда раллийных трасс;
  • Peugeot SUV 2008 Allure (2021) — современный кроссовер для городских поездок.

Новое меню в "Кафе":

  • Появится дополнительное меню №46 "Коллекция: Mercedes-Benz" - оно открывается для игроков с 50 уровнем коллекционера.

Новые соревнования в "Трассы мира":

  • Sunday Cup на трассе Willow Springs;
  • Sunday Cup (до 400PP) для европейских авто на Watkins Glen – Short Course;
  • World Rally Challenge Gr. B на Colorado Springs – Lake.

ИИ Gran Turismo Sophy:

  • Улучшенный ИИ теперь будет участвовать в гонках на трассе Alsace – Village.

Новый объект в Scapes:

  • В режиме фотосессий Scapes теперь доступна Шотландия как выделенная локация.
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