Sony не раскрывала данные о продажах Gran Turismo 7, но Polyphony утверждает, что это был "успех"

Отвечая на вопрос об отсутствии общедоступных данных о продажах Gran Turismo 7 во время интервью за круглым столом, на котором присутствовал корреспондент GTPlanet, создатель серии Казунори Ямаути отметил, что с момента запуска игры активность пользователей оставалась высокой.

[Gran Turismo 7] имела успех, и нам удалось поддерживать действительно большое количество активных пользователей на протяжении всего времени существования проекта, — заявил он. — Это нечто уникальное для Gran Turismo, чего не было в других играх.

Ямаути также сказал, что выпуск обновления Spec II для игры в прошлом месяце, которое было объявлено самым крупным на сегодняшний день, привел к значительному увеличению числа игроков:

Когда мы выпустили обновление Spec II, количество активных пользователей подскочило вдвое по сравнению с тем, что было до этого. Я слышал, что в индустрии видеоигр такое встречается довольно редко.

В обновлении представлены новые автомобили, снежная трасса на озере Луиза, а также новые испытания и события.