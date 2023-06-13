Gran Turismo 7 04.03.2022
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Sony публикует новый отрывок из экранизации Gran Turismo с участием Дэвида Харбора и Орландо Блума

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Gutsz
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Культовая серия автогоночного симулятора Gran Turismo получит киноадаптацию от не менее культового режиссера Нила Бломкампа уже в конце этого лета. В честь скорой премьеры фильма компания Sony Pictures Entertainment запускает полноценную PR-кампанию с трейлерами и интервью с актерами для продвижения картины. Первым на очереди из будущей серии роликов, стал небольшой отрывок из экранизации.

Короткий фрагмент позволяет оценить лишь одну из многих сцен будущего фильма. В этом ролике можно увидеть взаимодействие Дэвида Харбора и Орландо Блума, персонажи которых по сюжету фильма проверяют мастерство реальных гонщиков в игре Gran Turismo.

Киноадаптация симулятора вдохновлена реальной историей Янна Марденборо, фаната Gran Turismo, который успешно овладел игрой на профессиональном уровне, а затем решил начать карьеру гонщика.

Премьера экранизации Gran Turismo состоится 11 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Гранд туризмо играет в баскетбооооооооооооллл!!!!!!!!

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