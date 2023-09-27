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Gran Turismo 7 04.03.2022
6.4 137 оценок

Состоялся цифровой релиз экранизации Gran Turismo

Simple Jack
Новости

26 сентября состоялся цифровой релиз экранизации популярной видеоигры "Gran Turismo", которую снял известный постановщик Нил Бломкамп. Фильм рассказывает историю главного героя, фаната этой игровой серии, который получает уникальную возможность принять участие в реальных автогонках. Он начинает подготовку к соревнованиям, но оказывается, что это не так просто, как ему казалось.

В картине главные роли исполнили известные актеры Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела", и Арчи Мадекве, известный по фильму "Видеть". Также в фильме появляется Орландо Блум.

Релиз фильма в кино состоялся в августе, и он смог заработать более 110 миллионов долларов в прокате.

Мнения критиков и зрителей о фильме оказались разделенными - критики не особо оценили его, в то время как зрители были довольны результатом. На сайте Метакритик фильм получил оценку 48 баллов от СМИ и 7,4 балла от обычных пользователей. На сайте Rotten Tomatoes результаты были еще более высокими - 64% положительных отзывов от критиков и 98% положительных отзывов от зрителей.

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-1
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Wolfenstein

гран тупизмо это было снимать

0
KANSERVATOR

Хватило экранизации NFS

-4
Избранный Белиара

Рейтинг Gran Turismo на Кинопоиске 7,6 и IMDb 7,4 как бы намекает, что глянуть ради любопытства стоит.

0
Сергей Понащенко

Это который с Аэроном Полом? Мне понравился фильм. 2 раза смотрел.

1
Understanding the Truth Избранный Белиара

Обычная накрутка, что бы понять что это кал, необязательно его пробовать

0
Избранный Белиара Understanding the Truth

Режиссёр нормальный, как минимум ("Район номер 9"). Актёры известные. Накрутка долго не держится обычно, а тут рейтинг довольно продолжительное время высокий. Вполне себе причины, чтобы глянуть.

0
Коля Кощей Избранный Белиара

Антон логвинов тоже играм 10 и 10 ставил, но от этого они лучше не становились

0