Состоялся цифровой релиз экранизации Gran Turismo

26 сентября состоялся цифровой релиз экранизации популярной видеоигры "Gran Turismo", которую снял известный постановщик Нил Бломкамп. Фильм рассказывает историю главного героя, фаната этой игровой серии, который получает уникальную возможность принять участие в реальных автогонках. Он начинает подготовку к соревнованиям, но оказывается, что это не так просто, как ему казалось.



В картине главные роли исполнили известные актеры Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела", и Арчи Мадекве, известный по фильму "Видеть". Также в фильме появляется Орландо Блум.



Релиз фильма в кино состоялся в августе, и он смог заработать более 110 миллионов долларов в прокате.



Мнения критиков и зрителей о фильме оказались разделенными - критики не особо оценили его, в то время как зрители были довольны результатом. На сайте Метакритик фильм получил оценку 48 баллов от СМИ и 7,4 балла от обычных пользователей. На сайте Rotten Tomatoes результаты были еще более высокими - 64% положительных отзывов от критиков и 98% положительных отзывов от зрителей.