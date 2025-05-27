Создатель Gran Turismo похвастался ездой на одном из самых мощных автомобилей в мире

Глава студии Polyphony Digital и создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути вновь оказался в центре внимания фанатов автоспорта. В своём недавнем посте в соцсетях он рассказал, что провёл день за рулём автомобиля мощностью 1500 лошадиных сил, отметив, что давно не испытывал такого прилива адреналина.
На фоне этого заявления Ямаути опубликовал фотографию гоночной экипировки с логотипами PlayStation, Polyphony Digital и Gran Turismo. На снимке — шлем с характерной чёрно-синей окраской, перчатки Puma, и гоночный комбинезон Sparco, что намекает на участие в реальных заездах, а не просто тест-драйве в рамках симулятора. Экипировка явно создана для серьезных испытаний, а не демонстраций.
Хотя Ямаути не уточнил, за рулём какого именно автомобиля он находился, фанаты в сети уже строят догадки. Судя по упомянутой мощности, речь может идти о Bugatti Chiron — одном из немногих серийных автомобилей с таким показателем. Однако не исключено, что это был и гоночный болид, специально модифицированный под испытания, особенно если участие происходило на закрытой трассе. Возможность использования профессиональной техники также подтверждается экипировкой уровня FIA и полной брендированной атрибутикой Gran Turismo.
Тем временем студия Polyphony Digital продолжает активную поддержку Gran Turismo 7. Свежее обновление 1.59 принесло ряд важных улучшений, включая новые автомобили, улучшенную физику и поддержку соревновательного режима. Хотя с момента релиза прошло уже три года, игра сохраняет жизнеспособность и интерес сообщества. Всё больше фанатов начинают задаваться вопросом: не намекает ли Ямаути своим участием в настоящих гонках и всё более частыми публичными появлениями на скорый анонс Gran Turismo 8?
Мог бы уж на радостях взять и объявить выход игры на ПК 😁
это он на приоре еще не ездил.
Япона бабушка, полторы тысячи киловатт.. Точней, 1100 киловатт. Что всё равно, ахренеть сколько.
Он уже в прошлом, есть Rimac Nevera R, Koenigsegg Jesko Absolut, Bugatti Tourbillon, а обычный Bugatti Chiron уже и в 20 давно не входит.
Надеюсь они когда-нибудь исправят карусель с призами...
улучшенную физику? да ладно
В своём недавнем посте в соцсетях он рассказал, что провёл день за рулём автомобиля мощностью 1500 лошадиных сил-позорище номер 1.
Мощность силовой установки карьерного самосвала БелАЗ-75710 составляет:
Два дизельных двигателя MTU DD 16V4000 — 2 332 лошадиных силы (1 715 кВт) каждый!
надо было сразу сказать что авто хрустик-Bugatti Chiron..........
каков хвастун...