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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 186 оценок

Создатель Gran Turismo похвастался ездой на одном из самых мощных автомобилей в мире

Gutsz Gutsz

Глава студии Polyphony Digital и создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути вновь оказался в центре внимания фанатов автоспорта. В своём недавнем посте в соцсетях он рассказал, что провёл день за рулём автомобиля мощностью 1500 лошадиных сил, отметив, что давно не испытывал такого прилива адреналина.

На фоне этого заявления Ямаути опубликовал фотографию гоночной экипировки с логотипами PlayStation, Polyphony Digital и Gran Turismo. На снимке — шлем с характерной чёрно-синей окраской, перчатки Puma, и гоночный комбинезон Sparco, что намекает на участие в реальных заездах, а не просто тест-драйве в рамках симулятора. Экипировка явно создана для серьезных испытаний, а не демонстраций.

Хотя Ямаути не уточнил, за рулём какого именно автомобиля он находился, фанаты в сети уже строят догадки. Судя по упомянутой мощности, речь может идти о Bugatti Chiron — одном из немногих серийных автомобилей с таким показателем. Однако не исключено, что это был и гоночный болид, специально модифицированный под испытания, особенно если участие происходило на закрытой трассе. Возможность использования профессиональной техники также подтверждается экипировкой уровня FIA и полной брендированной атрибутикой Gran Turismo.

Тем временем студия Polyphony Digital продолжает активную поддержку Gran Turismo 7. Свежее обновление 1.59 принесло ряд важных улучшений, включая новые автомобили, улучшенную физику и поддержку соревновательного режима. Хотя с момента релиза прошло уже три года, игра сохраняет жизнеспособность и интерес сообщества. Всё больше фанатов начинают задаваться вопросом: не намекает ли Ямаути своим участием в настоящих гонках и всё более частыми публичными появлениями на скорый анонс Gran Turismo 8?

Polyphony Digital представила тизер обновления 1.59 для Gran Turismo 7, добавляющее четыре новых автомобиля
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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Az_Az

Мог бы уж на радостях взять и объявить выход игры на ПК 😁

7
Dexter_Morgan_01

это он на приоре еще не ездил.

4
Терентьев Александр
Imnogamer

Япона бабушка, полторы тысячи киловатт.. Точней, 1100 киловатт. Что всё равно, ахренеть сколько.

3
Kenn1y

Он уже в прошлом, есть Rimac Nevera R, Koenigsegg Jesko Absolut, Bugatti Tourbillon, а обычный Bugatti Chiron уже и в 20 давно не входит.

1
WHisKY Del

Надеюсь они когда-нибудь исправят карусель с призами...

1
ze1n_82

улучшенную физику? да ладно

DarkDestr

В своём недавнем посте в соцсетях он рассказал, что провёл день за рулём автомобиля мощностью 1500 лошадиных сил-позорище номер 1.

Мощность силовой установки карьерного самосвала БелАЗ-75710 составляет:

Два дизельных двигателя MTU DD 16V4000 — 2 332 лошадиных силы (1 715 кВт) каждый!

надо было сразу сказать что авто хрустик-Bugatti Chiron..........

Поджигаявату

каков хвастун...