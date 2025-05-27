Создатель Gran Turismo похвастался ездой на одном из самых мощных автомобилей в мире

Глава студии Polyphony Digital и создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути вновь оказался в центре внимания фанатов автоспорта. В своём недавнем посте в соцсетях он рассказал, что провёл день за рулём автомобиля мощностью 1500 лошадиных сил, отметив, что давно не испытывал такого прилива адреналина.

На фоне этого заявления Ямаути опубликовал фотографию гоночной экипировки с логотипами PlayStation, Polyphony Digital и Gran Turismo. На снимке — шлем с характерной чёрно-синей окраской, перчатки Puma, и гоночный комбинезон Sparco, что намекает на участие в реальных заездах, а не просто тест-драйве в рамках симулятора. Экипировка явно создана для серьезных испытаний, а не демонстраций.

Хотя Ямаути не уточнил, за рулём какого именно автомобиля он находился, фанаты в сети уже строят догадки. Судя по упомянутой мощности, речь может идти о Bugatti Chiron — одном из немногих серийных автомобилей с таким показателем. Однако не исключено, что это был и гоночный болид, специально модифицированный под испытания, особенно если участие происходило на закрытой трассе. Возможность использования профессиональной техники также подтверждается экипировкой уровня FIA и полной брендированной атрибутикой Gran Turismo.

Тем временем студия Polyphony Digital продолжает активную поддержку Gran Turismo 7. Свежее обновление 1.59 принесло ряд важных улучшений, включая новые автомобили, улучшенную физику и поддержку соревновательного режима. Хотя с момента релиза прошло уже три года, игра сохраняет жизнеспособность и интерес сообщества. Всё больше фанатов начинают задаваться вопросом: не намекает ли Ямаути своим участием в настоящих гонках и всё более частыми публичными появлениями на скорый анонс Gran Turismo 8?