Три новых автомобиля появятся в Gran Turismo 7 с обновлением в конце июня ©

Казунори Ямаути, продюсер серии Gran Turismo, поделился предварительным просмотром предстоящего обновления для Gran Turismo 7 в Twitter. Это типичная фотография, показывающая детали автомобилей, которые будут добавлены в обновлении игры, которое выйдет на следующей неделе.

На основании того, что было указано в ResetEra, кажется, что автомобили, выбранные для следующего обновления Gran Turismo 7, это: Subaru Impreza WRX STi '04, Mitsubishi Lancer EVO III GSR '95 и Aston Martin Valkyrie '21. Пользователь, поделившийся информацией, утверждает, что уверен в автомобилях, но не уверен в годах выпуска.

Как всегда, автомобили, скорее всего, являются лишь частью грядущего обновления для Gran Turismo 7: возможно, будут исправления ошибок и, возможно, даже другой новый контент, такой как новые меню, режимы и прочее.