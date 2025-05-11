В Gran Turismo 7 добавят 4 машины - среди них будет Tesla Model 3

Polyphony Digital, создатели Gran Turismo 7, поделились тизером обновления 1.59, в котором показали силуэты четырех машин, которые добавят в игру. Пользователи определили, что судя по тизеру в игру добавят следующие автомобили:
- Toyota Land Cruiser 250 - узнается по плоской крыше, вертикальной посадке, форме линии крыши, силуэт соответствует профилю Prado;
- Abarth 1300 OT Periscopio - узнается по округлой передней части, силуэту кабины и короткой задней части, прослеживается «перископический» воздухозаборник;
- Tesla Model 3 Performance - узнается по плавной линии крыши, похожей на купе, длинному и гладкому кузову похожими на электромобиль, выступ переднего крыла указывает на более новые обновления кузова Model 3;
- Subaru Impreza WRX STi (2000-е) - узнается по классическому раллийному силуэту с едва заметным ковшом на капоте, форма соответствует поколению «Blobeye» или «Bugeye».
Обновление выйдет на следующей неделе, 16 мая.