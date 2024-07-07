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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.5 164 оценки

В конце июля Gran Turismo 7 получит обновление с трассой Эйгер Нордванд и шестью автомобилями

monk70
Новости

Gran Turismo 7 впервые с ноября 2023 г. получит дополнительное место проведения гонок, когда в игре появится трасса Эйгер Нордванд в конце этого месяца, 25 июля 2024 года. Вымышленный маршрут, расположенный в швейцарских Альпах, впервые появился в Gran Turismo HD Concept для PlayStation 3. Затем он был основным в Gran Turismo 5 Prologue, Gran Turismo 5 и Gran Turismo 6.

Наряду с трассой в сельской местности будут следующие автомобили:

  • BMW M3 (E36) 1997
  • Ferrari 430 Scuderia 2007
  • Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo Concept
  • Lamborghini Gallardo LP 560-4 2008
  • Subaru Impreza Rally Car 1998
  • RUF RGT 4.2 2016

Также обещано обновление физики автомобиля, хотя более тонких деталей пока нет.

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