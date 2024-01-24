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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.4 152 оценки

Завтра Gran Turismo 7 получит обновление 1.42 с тремя новыми автомобилями

monk70
Новости

PlayStation объявила о новых функциях, которые будут представлены в обновлении 1.42 для Gran Turismo 7 , которое станет доступно завтра, 25 января. Естественно, на переднем плане транспортные средства, которые пополнят большой автопарк Gran Turismo 7, и мы сможем сесть за руль двух суперкаров и внедорожника:

  • Bvlgari Aluminium Vision Gran Turismo
  • Концепт Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo
  • Suzuki Jimny XC '18

Компактный внедорожник Suzuki сопровождает новую гонку Jimny Cup, добавленную в World Circuits, а также новые гонки Vision Gran Turismo Trophy на двух трассах:

  • Кубок Джимни Сардинии – Ветряные мельницы / Международная гоночная трасса Уиллоу-Спрингс / Озеро Луиза
  • Vision Gran Turismo Tokyo Expressway / Национальный автодром Монца Трофи

Кроме того, с обновлением 1.42 также появились два дополнительных меню:

  • Дополнительное меню №34: «Соревнование Nissan» (с 46-го уровня коллекционера)
  • Дополнительное меню №35: «Уклонение» (с 32-го уровня коллекционера)
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