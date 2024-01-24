Завтра Gran Turismo 7 получит обновление 1.42 с тремя новыми автомобилями

PlayStation объявила о новых функциях, которые будут представлены в обновлении 1.42 для Gran Turismo 7 , которое станет доступно завтра, 25 января. Естественно, на переднем плане транспортные средства, которые пополнят большой автопарк Gran Turismo 7, и мы сможем сесть за руль двух суперкаров и внедорожника:

Bvlgari Aluminium Vision Gran Turismo

Концепт Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo

Suzuki Jimny XC '18

Компактный внедорожник Suzuki сопровождает новую гонку Jimny Cup, добавленную в World Circuits, а также новые гонки Vision Gran Turismo Trophy на двух трассах:

Кубок Джимни Сардинии – Ветряные мельницы / Международная гоночная трасса Уиллоу-Спрингс / Озеро Луиза

Vision Gran Turismo Tokyo Expressway / Национальный автодром Монца Трофи

Кроме того, с обновлением 1.42 также появились два дополнительных меню: