Завтра Gran Turismo 7 получит обновление 1.42 с тремя новыми автомобилями

PlayStation объявила о новых функциях, которые будут представлены в обновлении 1.42 для Gran Turismo 7 , которое станет доступно завтра, 25 января. Естественно, на переднем плане транспортные средства, которые пополнят большой автопарк Gran Turismo 7, и мы сможем сесть за руль двух суперкаров и внедорожника:
- Bvlgari Aluminium Vision Gran Turismo
- Концепт Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo
- Suzuki Jimny XC '18
Компактный внедорожник Suzuki сопровождает новую гонку Jimny Cup, добавленную в World Circuits, а также новые гонки Vision Gran Turismo Trophy на двух трассах:
- Кубок Джимни Сардинии – Ветряные мельницы / Международная гоночная трасса Уиллоу-Спрингс / Озеро Луиза
- Vision Gran Turismo Tokyo Expressway / Национальный автодром Монца Трофи
Кроме того, с обновлением 1.42 также появились два дополнительных меню:
- Дополнительное меню №34: «Соревнование Nissan» (с 46-го уровня коллекционера)
- Дополнительное меню №35: «Уклонение» (с 32-го уровня коллекционера)
Ждем обновление для пк
целых 3 авто вот это да