Завтра Gran Turismo 7 получит обновление 1.63 с пятью новыми автомобилями и событиями

Polyphony Digital выпускает очередное обновление для Gran Turismo 7. Обновление 1.63 выходит в завтра в 08:00 МСК 22:00 и добавляет пять новых автомобилей: Mazda Spirit Racing Roadster 12R 2025 года, Toyota Land Cruiser FJ40V 1974 года, Hyundai Elantra N 2023 года и Toyota RAV4 Adventure 2020 года, а также элегантный Opel Corsa GSW Vision Gran Turismo.
В World Circuits появятся пять новых мероприятий, включая Sunday Cup (Сардиния – дорожная трасса – C Reverse), Japanese FR Challenge 450 (трасса Suzuka Circuit), Race of Turbo Sportscars (длинная трасса Watkins Glen), Vision Gran Turismo Trophy (гран-при Нюрбургринга) и World Touring Car 700 (Эльзас – деревня). В Scapes также появился новый раздел – «Курирование» – Sol de la Mañana в Потоси, Боливия, известном своей геотермальной электростанцией.
Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, а также на PlayStation VR2.
Самая печальное что на пс4 эти патчи очень долго ставиться будто перебирают всё игру заново, на пс5 фиг знает скорей всего быстрее но ссд спс не скажет перезапись всей игры это минус 100 ГБ ресурса с одного ток маленького патча.