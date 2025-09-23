Завтра Gran Turismo 7 получит обновление 1.63 с пятью новыми автомобилями и событиями

Polyphony Digital выпускает очередное обновление для Gran Turismo 7. Обновление 1.63 выходит в завтра в 08:00 МСК 22:00 и добавляет пять новых автомобилей: Mazda Spirit Racing Roadster 12R 2025 года, Toyota Land Cruiser FJ40V 1974 года, Hyundai Elantra N 2023 года и Toyota RAV4 Adventure 2020 года, а также элегантный Opel Corsa GSW Vision Gran Turismo.

В World Circuits появятся пять новых мероприятий, включая Sunday Cup (Сардиния – дорожная трасса – C Reverse), Japanese FR Challenge 450 (трасса Suzuka Circuit), Race of Turbo Sportscars (длинная трасса Watkins Glen), Vision Gran Turismo Trophy (гран-при Нюрбургринга) и World Touring Car 700 (Эльзас – деревня). В Scapes также появился новый раздел – «Курирование» – Sol de la Mañana в Потоси, Боливия, известном своей геотермальной электростанцией.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5, а также на PlayStation VR2.