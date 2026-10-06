Ждём на PC через эмулятор? Пираты на PS5 добавили офлайн-режим в Gran Turismo 7

Сегодня пользователи High-Speed007 и PSVIETHOA добавили полноценный офлайн-режим в гоночный симулятор Gran Turismo 7.

Теперь игрокам с взломанными PS5 стал доступен режим карьеры и полноценные офлайн-сохранения прогресса в игре. Для PC-игроков данный релиз тоже может быть интересен, ведь с развитием эмуляторов игра в будущем теперь станет доступна и на PC.

Офлайн-режим был добавлен для версии игры v01.710.