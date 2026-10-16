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Gran Turismo Sport 17.10.2017
Симулятор, Гонки, Автомобили
7.3 299 оценок

Энтузиасты выпустили неофициальный порт Gran Turismo Sport для ПК

monk70 monk70

Благодаря развитию сообщества, занимающегося перекомпиляцией игр для ПК, недавно вышел неофициальный порт Gran Turismo Sport.

Примечательно, что по сравнению с другими подобными портами, этот проект содержит ряд интересных внутренних доработок. В частности, предусмотрены три режима компиляции шейдеров: «Предварительная компиляция на экране загрузки», «Приостановка игры во время компиляции новых шейдеров» и «Пакетная компиляция».

В режиме «Предварительная компиляция на экране загрузки» все шейдеры, которые уже использовались на вашем ПК, компилируются во время отображения заставки (процесс сопровождается индикатором выполнения, а запуск игры откладывается до его завершения). В режиме «Приостановка игры во время компиляции новых шейдеров» при появлении ранее не использовавшегося шейдера игровой процесс (включая внутриигровое время) приостанавливается до окончания компиляции — в левом нижнем углу при этом отображается надпись «Компиляция новых шейдеров…». Наконец, «Пакетная компиляция» объединяет задачи по компиляции шейдеров в моменты пауз в игровом процессе, что позволяет сократить количество микрофризов непосредственно во время игры.

Кроме того, ПК-версия поддерживает технологию генерации кадров AMD FSR 3.1. Однако, поскольку в игре отсутствуют векторы движения, на быстро движущихся краях объектов и элементах интерфейса могут возникать небольшие шлейфы (эффект «гостинга»).

Последняя версия также обеспечивает прирост производительности. Теперь для операций записи используется кэшированная память, а результаты поиска текстур сохраняются для повторного использования. Кроме того, поток команд в первую очередь проверяет последнюю применявшуюся конфигурацию шейдеров. Эти оптимизации позволяют сократить время поиска шейдеров примерно на 30%.

А что насчёт производительности? По словам пользователя mlgprorektm8, игра работает с частотой 42–60 кадров в секунду в зависимости от количества автомобилей на экране. Он также сообщил, что тестировал игру на двух конфигурациях: Intel i7-13700KF с видеокартой RTX 4070 Ti и AMD Ryzen 5 9600X с видеокартой RTX 3060. Впрочем, к какой именно системе относятся приведённые показатели производительности — неизвестно.

Кроме того, пользователь mlgprorektm8 работает над многопоточным механизмом рендеринга. Ожидается, что он позволит преодолеть ограничения предыдущего движка и повысить скорость работы игры.

Все желающие могут скачать этот неофициальный ПК-порт Gran Turismo Sport по ссылке. Как и в случае с другими подобными проектами, в сборке отсутствуют игровые ассеты — для запуска игры вам потребуется собственный ISO-образ.

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