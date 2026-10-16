Энтузиасты выпустили неофициальный порт Gran Turismo Sport для ПК

Благодаря развитию сообщества, занимающегося перекомпиляцией игр для ПК, недавно вышел неофициальный порт Gran Turismo Sport.

Примечательно, что по сравнению с другими подобными портами, этот проект содержит ряд интересных внутренних доработок. В частности, предусмотрены три режима компиляции шейдеров: «Предварительная компиляция на экране загрузки», «Приостановка игры во время компиляции новых шейдеров» и «Пакетная компиляция».

В режиме «Предварительная компиляция на экране загрузки» все шейдеры, которые уже использовались на вашем ПК, компилируются во время отображения заставки (процесс сопровождается индикатором выполнения, а запуск игры откладывается до его завершения). В режиме «Приостановка игры во время компиляции новых шейдеров» при появлении ранее не использовавшегося шейдера игровой процесс (включая внутриигровое время) приостанавливается до окончания компиляции — в левом нижнем углу при этом отображается надпись «Компиляция новых шейдеров…». Наконец, «Пакетная компиляция» объединяет задачи по компиляции шейдеров в моменты пауз в игровом процессе, что позволяет сократить количество микрофризов непосредственно во время игры.

Кроме того, ПК-версия поддерживает технологию генерации кадров AMD FSR 3.1. Однако, поскольку в игре отсутствуют векторы движения, на быстро движущихся краях объектов и элементах интерфейса могут возникать небольшие шлейфы (эффект «гостинга»).

Последняя версия также обеспечивает прирост производительности. Теперь для операций записи используется кэшированная память, а результаты поиска текстур сохраняются для повторного использования. Кроме того, поток команд в первую очередь проверяет последнюю применявшуюся конфигурацию шейдеров. Эти оптимизации позволяют сократить время поиска шейдеров примерно на 30%.

А что насчёт производительности? По словам пользователя mlgprorektm8, игра работает с частотой 42–60 кадров в секунду в зависимости от количества автомобилей на экране. Он также сообщил, что тестировал игру на двух конфигурациях: Intel i7-13700KF с видеокартой RTX 4070 Ti и AMD Ryzen 5 9600X с видеокартой RTX 3060. Впрочем, к какой именно системе относятся приведённые показатели производительности — неизвестно.

Кроме того, пользователь mlgprorektm8 работает над многопоточным механизмом рендеринга. Ожидается, что он позволит преодолеть ограничения предыдущего движка и повысить скорость работы игры.

Все желающие могут скачать этот неофициальный ПК-порт Gran Turismo Sport по ссылке. Как и в случае с другими подобными проектами, в сборке отсутствуют игровые ассеты — для запуска игры вам потребуется собственный ISO-образ.