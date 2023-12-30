20 минут игрового процесса из Granblue Fantasy: Relink на PS5. Игра ушла на золото

До релиза на консолях Playstation и ПК осталось чуть больше месяца, поэтому для Granblue Fantasy: Relink все чаще появляются новые геймплейные кадры, и последний ролик от Famitsu приятно удивил. В 20-минутном видеоролике показаны несколько многопользовательских боев с боссами (в которые можно играть и в одиночку с союзниками из группы CPU).

В целом, как уже неоднократно отмечалось, экшен-РПГ выглядит очень многообещающе, особенно если учесть, что команды из четырех человек могут координировать свои атаки, создавая огромные комбо и нанося сумасшедший урон.

Стоит отметить, что в Relink есть и одиночная кампания, но эти миссии в духе Monster Hunter нацелены на то, чтобы игроки снова и снова возвращаться. В общем, игра получается весьма насыщенной.

Кроме того, руководитель долгожданной экшен JRPG Granblue Fantasy: Relink, Ясуюки Кадзи, в разговоре с Famitsu официально сообщил, что разработка игры завершена. А это значит, что игра получила ушла на золото и теперь находится на стадии финализации перед тем, как состоится ее релиз в начале следующего года.

Релиз Granblue Fantasy: Relink запланирован на 1 февраля 2024 года на ПК, PS5 и PS4. В январе на консолях Playstation появится бесплатная демоверсия.