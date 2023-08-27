на главную
об игре
Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
7.3 69 оценок

5 минут геймплея Granblue Fantasy: Relink

©
Procy_on
Новости

Японцы из Cygames уже много лет разрабатывают свое грандиозное творение, которое должно стать первой ААА-игрой во вселенной Granblue Fantasy, уже давно и с успехом выходящей на мобильных устройствах.

На данный момент Cygames в сотрудничестве с Arc System Works выпустила очень интересную Granblue Fantasy Versus, а вскоре мы получим расширенное издание в виде Granblue Fantasy: Versus Rising.

Что касается Granblue Fantasy: Relink, последние геймплейные кадры демонстрируют нам безумно динамичный экшен, который готовит для нас Cygames Osaka - студия, продолжающая развивать то, что когда-то было создано Platinum Games, начавшей производство этого шедевра.

4
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
PuserG

Красивая локация.

0
Alex40001

персонажей мало что в той игре что в этой если хотябы половину из granblue ввели/

Gran Saga забыли

-1
Hog2012

1) Где-то уже есть список всех игровых персонажей?

2) DLC с новыми персонажами никто не отменял.

0