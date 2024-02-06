Авторы Granblue Fantasy: Relink раскрыли все предстоящие обновления на первую половину 2024 года

Ролевой экшен Granblue Fantasy: Relink с разнообразными персонажами от студии Cygames крайне успешно стартовал на ПК и консолях. Только в одном цифровом магазине Steam игра собрала больше 110 тысяч игроков одновременно. Несмотря на то, что проект с ходу предлагает множество контента для прохождения, разработчики запланировали весьма обширную дорожную карту бесплатных обновлений и дополнений. Сегодня стали известны точные планы авторов Granblue Fantasy: Relink на первую половину 2024 года.
В марте Люцифер, один из главных антагонистов во вселенной Granblue Fantasy, будет добавлен в качестве дополнительного супербосса. Этот сложный квест позволит игрокам-одиночкам или группам в кооперативном мультиплеере сразиться с Люцифером в симуляции финальной кульминации борьбы с падшим ангелом. Для победы над Люцифером потребуется использовать все навыки, которые вы изучили в ходе игры Relink.
Апрель 2024 года принесет в Granblue Fantasy: Relink сразу два новых играбельных персонажа: Сеофон и Твайен. Сеофон владеет двумя мечами и отлично справляется с ближним боем, обрушивая на противников шквал ударов и комбо. Твайен помогает на дальних дистанциях, используя свой лук и множество магических стрел с различными эффектами. У каждого персонажа будут свои уникальные сюжетные эпизоды с подробным описанием их истории. Вы сможете разблокировать их, продвинувшись достаточно далеко в игре, или мгновенно добавить в свой отряд, купив их.
Кроме того, студия Cygames сообщила, что в мае игра получит третье большое обновление. Содержание этого обновления пока остается загадкой. Потенциально оно может включать в себя новые сюжетные задания, расширяющие историю, дополнительных играбельных персонажей из основной игры Granblue Fantasy или какую-то другую новую функцию. Остается ждать конкретных подробностей, которые Cygames, скорее всего, раскроет через некоторое время после того, как Сеофон и Твайен будут добавлены в игру в апреле.