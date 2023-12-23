Демоверсия Granblue Fantasy: Relink для PS5 и PS4 выйдет в январе 2024 года

Калиостро станет играбельным персонажем в экшен-ролевой игре Granblue Fantasy: Relink, а Сеофон и Твайен присоединятся к списку играбельных персонажей через бесплатное обновление в апреле 2024 года, объявили издатель Cygames и разработчик Cygames Osaka.

Новый персонаж

Гениальный маг, основавшая алхимию в Небесном царстве. Она сумела добиться виртуального бессмертия, регулярно заменяя свое тело новыми сосудами, соответствующими ее вкусам.

Калиостро (озвучивает Сара Энн Уильямс на английском языке, Сакура Танге на японском языке)

Персонажи после запуска (бесплатное обновление в апреле 2024 года)

Предводитель Вечных, группы из десяти мастеров оружия. Известный также как Владыка Звездных Мечей, Сеофон собирает духовные мечи с поверженных противников и направляет энергию духа, чтобы вывести их на поле боя. Появится в апрельском обновлении 2024 года!

Сеофон (озвучивает Алехандро Сааб на английском, Дзюнъити Сувабэ на японском)

Охотница мирового класса - мастер лука среди Вечных. Ее сверхъестественные глаза способны не только определять добычу на огромных расстояниях, но и летать. Каждая магическая стрела, выпущенная из ее лука, безошибочно попадает в цель. Появится в апрельском обновлении 2024 года!

Твайен (озвучивает Жизель Фернандес на английском, Юуко Минагучи на японском)

Базовый игровой состав

Cygames также представила тему Granblue Fantasy: Relink с песней "Good Night, Good Morning", которую исполняет Нао Тояма, и объявила, что бесплатная демоверсия будет доступна для PlayStation 5 и PlayStation 4 в январе 2024 года.

Релиз Granblue Fantasy: Relink запланирован на 1 февраля 2024 года на ПК, PS5 и PS4.