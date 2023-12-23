Демоверсия Granblue Fantasy: Relink для PS5 и PS4 выйдет в январе 2024 года

Калиостро станет играбельным персонажем в экшен-ролевой игре Granblue Fantasy: Relink, а Сеофон и Твайен присоединятся к списку играбельных персонажей через бесплатное обновление в апреле 2024 года, объявили издатель Cygames и разработчик Cygames Osaka.
Новый персонаж
Гениальный маг, основавшая алхимию в Небесном царстве. Она сумела добиться виртуального бессмертия, регулярно заменяя свое тело новыми сосудами, соответствующими ее вкусам.
Персонажи после запуска (бесплатное обновление в апреле 2024 года)
Предводитель Вечных, группы из десяти мастеров оружия. Известный также как Владыка Звездных Мечей, Сеофон собирает духовные мечи с поверженных противников и направляет энергию духа, чтобы вывести их на поле боя. Появится в апрельском обновлении 2024 года!
Охотница мирового класса - мастер лука среди Вечных. Ее сверхъестественные глаза способны не только определять добычу на огромных расстояниях, но и летать. Каждая магическая стрела, выпущенная из ее лука, безошибочно попадает в цель. Появится в апрельском обновлении 2024 года!
Базовый игровой состав
Cygames также представила тему Granblue Fantasy: Relink с песней "Good Night, Good Morning", которую исполняет Нао Тояма, и объявила, что бесплатная демоверсия будет доступна для PlayStation 5 и PlayStation 4 в январе 2024 года.
Релиз Granblue Fantasy: Relink запланирован на 1 февраля 2024 года на ПК, PS5 и PS4.
Красиво выглядит :) правда там наверняка будет куча столбиков и цыферок в бою, типа того:
А так вообще Final Fantasy 9 вспомнилась, с такой хотя бы графикой переиздали бы её.