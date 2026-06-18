Демоверсия Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok открыла доступ к главным новинкам масштабного дополнения

Cygames и Cygames Osaka выпустили демоверсию Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch 2 и PC. Пробная версия позволяет заранее познакомиться не только с базовыми механиками Relink, но и с ключевыми элементами грядущего крупного дополнения, релиз которого состоится уже 9 июля.

В демо доступны три режима: сюжетный, обучающий и кооперативный. Игроки могут пройти начало истории, освоить основы боевой системы и отправиться в совместные задания с поддержкой кроссплатформенного подбора игроков. За выполнение ряда активностей предусмотрены специальные награды, которые можно будет получить после выхода полной версии Endless Ragnarok.

Одним из главных нововведений дополнения станет механика Summons, позволяющая призывать могущественных союзников в сражениях высокого уровня сложности. Познакомиться с ней можно уже в демоверсии через специальный квест Sephira’s Sanguine Glimmer. Кроме того, разработчики добавили возможность опробовать Сеофона — одного из самых популярных персонажей вселенной Granblue Fantasy.

Параллельно Cygames раскрыла новые подробности контента Endless Ragnarok. Дополнение продолжит сюжет после завершения основной кампании Relink, откроет доступ к заданиям сложности Chaos, новому одиночному режиму The Conflux и шести дополнительным игровым персонажам. Каждый из них будет разблокироваться отдельным способом — через сюжетное прохождение, выполнение заданий или специальные внутриигровые условия.

Вместе с выходом Endless Ragnarok игра также получит крупное бесплатное обновление. Разработчики обещают переработку баланса, улучшения качества жизни, новые побочные задания и другие изменения, направленные на то, чтобы сделать Relink более удобной и разнообразной для долгосрочного прохождения. Судя по объёму заявленного контента, Endless Ragnarok претендует не просто на роль очередного DLC, а на полноценный новый этап развития одной из самых успешных RPG от Cygames.