Famitsu высоко оценила Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok - дополнение стало лидером новой подборки обзоров

Японский журнал Famitsu опубликовал свежую подборку обзоров, в которую вошли сразу несколько новых игр и дополнений. Наиболее высокую оценку среди них получило масштабное дополнение Endless Ragnarok для Granblue Fantasy: Relink, набравшее 35 баллов из 40 возможных.

Система оценок Famitsu предполагает, что каждую игру рецензируют четыре обозревателя, выставляя от 1 до 10 баллов. Итоговый результат складывается из четырёх оценок, а максимальный возможный балл составляет 40.

Лучший результат в новой подборке показала Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok — 9/9/8/9. Дополнение расширяет оригинальную игру новыми сюжетными эпизодами, режимами и дополнительными возможностями развития персонажей.

Остальные проекты получили следующие оценки:

Staffer Retro: A Supernatural Mystery Quest — 33/40 (8/8/9/8);

Monster Girls and the Mysterious Adventure Remastered Edition — 30/40 (8/8/7/7);

D-topia — 30/40 (7/8/7/8);

Yog-Sothoth's Yard — 29/40 (7/7/8/7).

Хотя ни одному из проектов не удалось приблизиться к редкой для Famitsu максимальной оценке, результаты показывают, что японские критики особенно тепло встретили Endless Ragnarok. Дополнение стало самым высокооценённым релизом в текущей подборке, тогда как остальные новинки получили в целом положительные, но более сдержанные отзывы.