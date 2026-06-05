Федиэль выходит на первый план: авторы Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok показали новую героиню перед релизом

Компания Cygames продолжает знакомить игроков с персонажами Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. На этот раз разработчики представили новый трейлер из серии «Знакомство с командой», посвящённый Федиэль — одному из новых играбельных героев грядущего дополнения.

В ролике показали боевые способности персонажа, а также его внешний стиль и анимации. В английской версии Федиэль озвучила Сэви Де-Этаж, а в японской — Асами Тано. Судя по трейлеру, разработчики по-прежнему делают ставку на зрелищные сражения и яркий дизайн персонажей, которые стали одной из визитных карточек Relink.

Выход Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok состоится уже 9 июля на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 и PC. Релиз дополнения должен расширить приключение в Небесном Царстве — мире парящих островов, древних тайн и могущественных первородных зверей.

Несмотря на то что основная история и механики игры давно знакомы поклонникам серии, именно новые персонажи остаются одним из главных поводов вернуться в проект. Каждый герой обладает собственным стилем боя, уникальными навыками и ролью в командных сражениях, а кооператив на четырёх человек по-прежнему остаётся важной частью игрового процесса.

Показ Федиэль выглядит как часть подготовки к июльскому релизу. И если предыдущие обновления поддерживали интерес аудитории в первую очередь за счёт контента для эндгейма, то Endless Ragnarok, похоже, делает акцент ещё и на расширении ростера персонажей. Для поклонников Granblue Fantasy это хороший знак: Cygames явно намерена продолжать активно развивать одну из самых успешных RPG последних лет.