Геймплейные кадры Granblue Fantasy: Relink демонстрируют бои, сражения с боссами и совместную игру

Наряду с объявлением даты выхода демоверсии, игра Granblue Fantasy: Relink от Cygames получила обширный новый геймплей во время своего последнего показа. На отметке 9:30 Грэн и его команда прибывают в пустыню, где, скользя по песку, сражаются со всевозможными свирепыми врагами. В конце концов, они сталкиваются с массивным боссом грифоном.

Также раскрываются некоторые элементы геймплея, такие как апгрейды персонажа, материалы для оружия и уровень. В 27:30 также демонстрируется быстрый квест против ранее объявленного босса Квакадила, который дает больше материалов в зависимости от ваших результатов. Наконец, в 43:46 показан кооперативный геймплей 100-го уровня, в котором игроки могут осмотреть и пообщаться друг с другом перед тем, как отправиться в путь.

В квесте вам предстоит сразиться с огромным ветряным драконом, который наносит мощный удар. Это очень много, особенно с торнадо, проносящимися по локации, но это помогает подчеркнуть уникальный стиль игры каждого персонажа.

Granblue Fantasy: Relink получит бесплатную демоверсию 12 января, в полночь по японскому времени, для PS4 и PS5. Игра выйдет на консолях и ПК 1 февраля, а бесплатные обновления будут выходить с начала марта.