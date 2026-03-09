Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok демонстрирует нового персонажа и боевые механики

Издатель Cygames и студия Cygames Osaka представили первый трейлер из серии «Знакомство с командой» для Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. Главным героем ролика стала новая персонажка — Беатрикс, которую озвучили Дженнифер Лоси в английской версии и Ая Хирано в японской.

Разработчики подтвердили, что релиз игры состоится 9 июля на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam. Перед этим с 13 по 16 марта пройдет закрытое бета-тестирование, где игроки смогут оценить новые механики и контент.

Endless Ragnarok существенно расширяет вселенную оригинальной игры. Сюжет разворачивается в небесном королевстве Зегагранде, где после победы над Астральной Лилит мир сталкивается с новой угрозой — таинственными существами «рагналия», предвестниками конца света. Одновременно открываются загадочные врата, а на континент возвращается могущественный Вельзевул.

Ключевым нововведением стала система призывов. Игроки смогут вызывать существ, добавляющих новые тактические возможности в бою. Некоторые призванные существа можно будет временно контролировать напрямую, а при выполнении особых условий активируется новая цепная атака — «первобытный взрыв».