Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok показала новую героиню перед июльским релизом

Cygames продолжает постепенно знакомить игроков с составом Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. На этот раз разработчики представили трейлер нового играбельного персонажа по имени Фро, которая появится в игре уже на старте.

Героиню озвучили Келли Баскин в английской версии и Адзуми Асакура в японской. В коротком ролике Cygames показала способности Фро и её боевой стиль, сохранив фирменную для серии смесь яркого аниме-дизайна и динамичных сражений.

Endless Ragnarok выйдет 9 июля 2026 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 и ПК. Судя по активности разработчиков перед релизом, Cygames явно делает серьёзную ставку на расширенную версию Relink, которая после успеха оригинала может стать одной из главных японских RPG этого лета.