Granblue Fantasy: Relink получает "конец света" в духе MMO - Endless Ragnarok расширит игру новыми героями и рейдами

Компания Cygames открыла предзаказы на крупное дополнение Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok и одновременно показала новые трейлеры с персонажами Фраукс и Федиэль. Судя по всему, разработчики не собираются превращать Relink в «одноразовый» экшен — наоборот, игра постепенно движется в сторону масштабного RPG-сервиса с рейдами, кооперативом и всё более зрелищными боссами.

Стандартное издание дополнения оценили в 60 долларов, а специальное — в 80. В расширенную версию входят косметические предметы, эмоции, материалы для прокачки и дополнительные DLC. За предзаказ игрокам обещают набор символов Guts III & Autorevive III, а владельцы версий для PlayStation и PC также получат моментальный доступ к оригинальной Granblue Fantasy: Relink и части ранее выпущенного контента.

Главной особенностью Endless Ragnarok станут так называемые Primal Bursts — масштабные совместные атаки с использованием призывов вроде Прото-Бахамута и Экскаваллиона. По ощущениям, Cygames всё сильнее делает ставку на эффектные кооперативные битвы, напоминающие лучшие моменты японских MMO и Monster Hunter одновременно.

Новый сюжет развернётся вокруг Рагналий — существ, предвещающих конец света в регионе Зегагранде. Помимо свежих миссий и врагов, игроков ждёт расширение как одиночного, так и мультиплеерного контента. И это, пожалуй, самое важное: вместо банального набора костюмов Relink получает полноценное развитие мира и механик.

После успешного релиза базовой игры такой подход выглядит логичным. Cygames явно пытается превратить Relink в долгоживущий фэнтезийный экшен, а не просто красивую JRPG на одно прохождение — и пока у студии это получается весьма уверенно.