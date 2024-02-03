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Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.3 98 оценок

Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей в Steam

Procy_on
Новости

Сегодня Cygames выпустила новое обновление для Granblue Fantasy: Relink, в то время как игра пользуется большой популярностью среди пользователей Steam.

Обновление под номером 1.0.4 включает в себя множество исправлений ошибок и проблем, о которых сообщали игроки. В частности, игроки Steam страдали от сбоев и проблем с запуском игры, которые патч призван хотя бы смягчить.

Несмотря на проблемы, игра пользуется большой популярностью в Steam. По данным SteamDB, сегодня на платформе Valve она преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей (сейчас их 103 248).

Это, безусловно, предвещает Cygames успех, особенно если учесть, что общее количество игроков будет гораздо выше, если учитывать версии для PS5 и PS4.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Richard Simons

Вот, что получилось. Игра на 10 часов вся. А позже начинается весь контент. Разрабы решили, что не надо делать интересный мир, исследования, данжи, города, путешествие по миру... Ну на хрена. Мы лучше сделаем короткий , пустой, сюжетик и запилим ОГРОМНЫЙ ПОСТГЕЙМ КОНТЕНТ с бесконечным гриндом, который не имеет в целом никакого смысла, ибо сюжет уже давно кончился... гениальная игра.

3
Ds_Raider

Грустно. Я думал, что будет как Tales of Arise по времени

1
Richard Simons Ds_Raider

отнюдь, я сам думал, что игра, учитывая ее размер, даст огромные локации для исследования. Но нет. Тот же Эрайс или Монохром Мобиус, намного больше, имея вес намного меньше.

0
Raphtallia

Мне игра понравилась. Затестила народную версию и потом взяла. Оптимизон норм, графика оч. хорошая. До хай энда пока не добралась. Но вылазки аля монстр хантр мне нравятся.

0