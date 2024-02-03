Granblue Fantasy: Relink получила новое обновление и преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей в Steam

Сегодня Cygames выпустила новое обновление для Granblue Fantasy: Relink, в то время как игра пользуется большой популярностью среди пользователей Steam.
Обновление под номером 1.0.4 включает в себя множество исправлений ошибок и проблем, о которых сообщали игроки. В частности, игроки Steam страдали от сбоев и проблем с запуском игры, которые патч призван хотя бы смягчить.
Несмотря на проблемы, игра пользуется большой популярностью в Steam. По данным SteamDB, сегодня на платформе Valve она преодолела отметку в 100 000 одновременных пользователей (сейчас их 103 248).
Это, безусловно, предвещает Cygames успех, особенно если учесть, что общее количество игроков будет гораздо выше, если учитывать версии для PS5 и PS4.
Вот, что получилось. Игра на 10 часов вся. А позже начинается весь контент. Разрабы решили, что не надо делать интересный мир, исследования, данжи, города, путешествие по миру... Ну на хрена. Мы лучше сделаем короткий , пустой, сюжетик и запилим ОГРОМНЫЙ ПОСТГЕЙМ КОНТЕНТ с бесконечным гриндом, который не имеет в целом никакого смысла, ибо сюжет уже давно кончился... гениальная игра.
Грустно. Я думал, что будет как Tales of Arise по времени
отнюдь, я сам думал, что игра, учитывая ее размер, даст огромные локации для исследования. Но нет. Тот же Эрайс или Монохром Мобиус, намного больше, имея вес намного меньше.
Мне игра понравилась. Затестила народную версию и потом взяла. Оптимизон норм, графика оч. хорошая. До хай энда пока не добралась. Но вылазки аля монстр хантр мне нравятся.