Granblue Fantasy: Relink получила возрастной рейтинг в Германии и Австралии ©

Ожидание Granblue Fantasy: Relink было долгим, и за это время японская ролевая игра от Cygames пережила все - и закулисные перипетии разработки, и задержки, но, похоже, конкретные новости о том, когда именно она выйдет, могут появиться уже в ближайшее время.

Как сообщает Gematsu в Twitter, Granblue Fantasy: Relink получила рейтинг в Германии, что говорит о том, что разработка игры близится к завершению, и что объявление о сроках ее выхода может быть не за горами. Незадолго до этого игра также получила официальный рейтинг в Австралии. При этом немецкий рейтинг также позволяет предположить, что на европейских рынках она будет распространяться компанией PLAION.

Ранее в этом году компания Cygames подтвердила, что Granblue Fantasy: Relink выйдет зимой этого года, то есть либо в конце 2023, либо в начале 2024 года - при условии, конечно, что не будет никаких задержек.

Когда бы она ни вышла, Granblue Fantasy: Relink будет доступна на PS5, PS4 и ПК.