Granblue Fantasy: Relink 2023 г.
7.5 63 оценки

Granblue Fantasy: Relink выходит для PS4 и PS5 зимой 2023 года

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monk70
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Во время PlayStation Showcase в мае 2023 года разработчик Cygames представил новый трейлер игрового процесса для грядущей Granblue Fantasy: Relink, которая выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5 зимой 2023 года. Демонстрируются несколько боевых сценариев.

В настоящее время мало что известно об истории Granblue Fantasy: Relink, но в ней будут представлены масштабные RPG-сценарии. Игроки будут формировать группы с запоминающимися персонажами из сериала, но на самом деле игра будет происходить в вымышленном мире, не связанном с ними. Это также означает, что есть шанс, что новые персонажи будут представлены позже.

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