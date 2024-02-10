Команда Team RIG выпустила русификатор для Granblue Fantasy: Relink

Известная команда переводчиков Team RIG, которая за прошедший год выпустила русификаторы к таким играм как Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor, Immortals of Aveum и многим другим проектам, объявила о релизе русификатора для игры Granblue Fantasy: Relink.
По словам команды, на данный момент русификатор представляет из себя машинный перевод с минимальными правками и нуждается в доработках. Тем не менее, благодаря машинному русификатору игроки уже сейчас смогут понять основную суть сюжета в этой огромной игре.
В дальнейшем у Team RIG есть в планах выпуск качественного ручного перевода, но на данный момент команда смотрит на заинтересованность игроков в данном проекте. Желающие могут поддержать команду для создания качественного русификатора.
Granblue Fantasy: Relink вышла 1 февраля на PC, PS5 и PS4.
Это мы ждали) спасибо!
А надо сначала первую и вторую части проходить (файтинг) ? Или можно сразу с этой части играть?
я уже прошёл- они выкатили.
Сейчас напишу им чтобы убирали русификатор, jax baron прошёл игру без перевода - не успели)
да не перевод нужен но могли бы раньше сделать всё ровно машинный
Ахаха,я тоже напишу,чтобы они понимали всю серьезность их косяка)
Сорри, идём удалять)
Когда смогли тогда и сделали. Можно задуматься почему до нас его никто не сделал если всё так просто:)