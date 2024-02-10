на главную
об игре
Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.5 114 оценок

Команда Team RIG выпустила русификатор для Granblue Fantasy: Relink

AceTheKing
Новости

Известная команда переводчиков Team RIG, которая за прошедший год выпустила русификаторы к таким играм как Dead Space Remake, Star Wars Jedi: Survivor, Immortals of Aveum и многим другим проектам, объявила о релизе русификатора для игры Granblue Fantasy: Relink.

По словам команды, на данный момент русификатор представляет из себя машинный перевод с минимальными правками и нуждается в доработках. Тем не менее, благодаря машинному русификатору игроки уже сейчас смогут понять основную суть сюжета в этой огромной игре.

В дальнейшем у Team RIG есть в планах выпуск качественного ручного перевода, но на данный момент команда смотрит на заинтересованность игроков в данном проекте. Желающие могут поддержать команду для создания качественного русификатора.

Granblue Fantasy: Relink вышла 1 февраля на PC, PS5 и PS4.

Скачать перевод можно бесплатно с нашего сайта.

15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
PlacidFrazer

Это мы ждали) спасибо!

3
Seifer1986

А надо сначала первую и вторую части проходить (файтинг) ? Или можно сразу с этой части играть?

0
jax baron

я уже прошёл- они выкатили.

-3
AceTheKing

Сейчас напишу им чтобы убирали русификатор, jax baron прошёл игру без перевода - не успели)

10
jax baron AceTheKing

да не перевод нужен но могли бы раньше сделать всё ровно машинный

0
pudovik1704 AceTheKing

Ахаха,я тоже напишу,чтобы они понимали всю серьезность их косяка)

2
Team RIG

Сорри, идём удалять)

3
Team RIG jax baron

Когда смогли тогда и сделали. Можно задуматься почему до нас его никто не сделал если всё так просто:)

3