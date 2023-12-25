Новая демонстрация японской ролевой игры Granblue Fantasy: Relink назначена на 11 января 2024 года

На фоне всех новостей и анонсов Granblue Fantasy: Relink, Cygames объявила о новой демонстрации для ролевой игры. Она состоится 11 января 2024 года и будет включать в себя демонстрации геймплейного прохождения одиночной игры и из многопользовательского квеста.

Среди разработчиков — геймдиректор Ясуюки Кадзи, генеральный директор Тетсуя Фукухара, директор по повествованию Сансиро Хидака и актер Юки Оно, озвучивающий Гран и Ланселота. В следующем месяце для PS4 и PS5 выйдет бесплатная демоверсия, в которой будут представлены некоторые сюжетные режимы, квест-режим и туториал, а также 11 играбельных персонажей.

Granblue Fantasy: Relink выходит 1 февраля 2024 года для PS4, PS5 и PC. На старте в игре будет 19 играбельных персонажей и более 100 квестов. Еще два персонажа - Сеофон и Твайен - будут добавлены в апреле 2024 года бесплатно.