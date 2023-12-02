Новая геймплейная демонстрация JRPG Granblue Fantasy: Relink демонстрирует английскую озвучку

Сегодня в сети появился большой фрагмент нового геймплея грядущей экшен JRPG Granblue Fantasy: Relink, демонстрирующий еще больше деталей из проекта Cygames.

Геймплей был опубликован на YouTube-канале Arekkz Gaming и посвящен первым 40 минутам игры, запущенной на PlayStation 5. Мы получаем возможность взглянуть на сюжет, немного поиграть в сражения, которые служат в качестве обучающего ролика, а затем посетить первую деревню, Фолька. Здесь мы увидим магазины и множество сцен с диалогами, в том числе знакомство с новым персонажем Роланом.

Интересно, что игровой процесс полностью озвучен на английском языке, так что это хороший шанс оценить качество озвучки. Похоже, что Cygames не поскупилась. Ближе к концу ролика мы также можем увидеть меню партии и квестодателей.

Granblue Fantasy: Relink наконец-то выйдет 1 февраля 2024 года для PS5, PS4 и PC.

Игра была анонсирована еще в 2016 году и изначально разрабатывалась PlatinumGames. Ее выход неоднократно откладывался, так как Cygames Osaka взяла на себя полную ответственность за производство.