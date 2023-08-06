Новости о JRPG Granblue Fantasy Relink и файтинге Versus: Rising появятся на мероприятии в сентябре ©

Сегодня компания Cygames провела традиционное летнее мероприятие Granblue Fantasy и анонсировала еще одно мероприятие, посвященное Granblue Fantasy Relink и Granblue Fantasy Versus: Rising.

Во время прямой трансляции из Токио продюсер Юито Кимура объявил, что мероприятие выйдет в эфир 16 сентября в 12:00 по московскому времени и будет содержать как обзор информации об играх, так и новые подробности.

На данный момент неизвестно, будут ли названы даты выхода игр, но надежда есть, учитывая, что обе игры запланированы к выходу в 2023 году, а к сентябрю до конца года останется совсем немного месяцев.

Стоит отметить, что, несмотря на схожее время проведения, это мероприятие не будет частью Tokyo Game Show, которое состоится через неделю после трансляции.

Режиссер Тецуя Фукухара не присутствовал на мероприятии, так как в данный момент он находится на EVO в Лас-Вегасе, где вчера рассказал о новостях Versus: Rising, в том числе о новом персонаже Гримнире.

Granblue Fantasy Relink выйдет на PS5, PS4 и PC этой зимой.