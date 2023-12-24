Новый геймплейный трейлер ролевой игры Granblue Fantasy: Relink посвятили сражениям с боссами

С фестиваля Granblue Fest 2023, организованного компанией Cygames, продолжают поступать интересные новости о Granblue Fantasy: Relink, в том числе новый геймплейный трейлер, демонстрирующий некоторые бои с боссами.

В центре внимания - первобытные звери, гигантские чудовища с божественной силой, созданные астралами и способные посеять настоящий хаос. В частности, в трейлере мы видим Манагармра, Фурикана, Экскаваллиона и Вулкана Боллу. Не обойдется и без схваток на острие клинка с гуманоидными боссами, например, с Лилит, Галланзой, Маглиэль и таинственным мечником.

Судя по тому, что мы видим, каждое противостояние потребует быстрых рефлексов, а в некоторых случаях мы можем увидеть и специальные механики.

Напомним, что Granblue Fantasy: Relink поступит в продажу на PS5, PS4 и PC с 1 февраля 2024 года. Запуску игры будет предшествовать анонсированная вчера бесплатная демоверсия, которая будет доступна в течение следующего месяца исключительно на консолях PlayStation.

Также с Granblue Fest мы узнали, что в Granblue Fantasy: Relink будет более 100 квестов, которые можно будет проходить как в одиночку, так и вместе с другими игроками в мультиплеере.