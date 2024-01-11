Официально: Демоверсия Granblue Fantasy: Relink выйдет 12 января

В прошлом месяце Cygames подтвердила, что Granblue Fantasy: Relink выйдет в виде бесплатной демоверсии в январе, а во время недавней демонстрации компания объявила точную дату релиза. Слухи подтвердились, Granblue Fantasy: Relink выйдет 12 января для PS5 и PS4.

Демка будет включать в себя три режима: сюжетный, который позволит вам пройти вводную часть игры; квестовый, в котором вы сможете пройти три сложных боевых задания в одиночной или многопользовательской игре; и обучающий.

Cygames также подтвердила, что в демоверсии будет одиннадцать играбельных персонажей. В демоверсию также включены режимы Assist Modes, а прохождение сюжетного режима и квестовых заданий откроет бонусные награды для полной версии игры.

Granblue Fantasy: Relink выйдет на PS5, PS4 и PC 1 февраля.