Открытая бета Endless Ragnarok стартует 24 апреля: новые механики и героиня Беатрис уже на подходе

Компания Cygames объявила о проведении открытого бета-тестирования дополнения Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, которое пройдет с 24 по 27 апреля. Игроки смогут бесплатно опробовать свежий контент и новые игровые механики до релиза DLC.

Главной новинкой теста станет система призыва, позволяющая вызывать могущественных существ для сокрушительных атак по врагам. Кроме того, участникам дадут возможность сыграть за Беатрис — одного из новых персонажей, который официально появится в игре 9 июля.

В бете будет доступно четыре миссии: одна из них создана специально для демонстрации механики Summon, а еще три знакомы по предыдущему закрытому тестированию. При этом прогресс игроков сохранится, что позволит продолжить развитие без потерь.

Отдельного внимания заслуживает способность «Первородный взрыв» Лирии — мощный навык с особыми условиями активации, способный переломить ход битвы, включая сражения с Вельзевулом.

Предзагрузка откроется 23 апреля, а доступ к тесту получат все желающие на PS4, PS5, PC и Switch 2.