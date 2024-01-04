По слухам, демоверсия Granblue Fantasy: Relink выйдет 12 января

Следующие несколько месяцев будут насыщены новыми крупными релизами ролевых игр, от Final Fantasy 7 Rebirth и Like a Dragon: Infinite Wealth до Persona 3 Reload и Dragon's Dogma 2. Еще одна долгожданная игра Granblue Fantasy: Relink от Cygames, которая уже успела наделать немало шума в преддверии своего выхода.

В прошлом месяце Cygames подтвердила, что демоверсия ролевой игры выйдет для PS5 и PS4 где-то в январе, и вот, похоже, точная дата ее выхода стала известна. Как заметил и поделился с нами Sal Romano из Gematsu на ResetEra, известный инсайдер AV9G PlayStation недавно поделился изображением, которое говорит о том, что Granblue Fantasy: Relink будет выпущена 12 января.

Эта дата кажется довольно вероятной, учитывая, что сама игра выйдет вскоре после этого, а также тот факт, что на 11 января назначена демонстрация, на которой и может быть официально объявлена дата выхода демоверсии. В любом случае, скоро мы узнаем больше, так что следите за новостями.

Granblue Fantasy: Relink выйдет 1 февраля для PS5, PS4 и PC. Недавно Cygames объявила, что игра отправилась на золото.