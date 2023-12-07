Почти 30 минут геймплея Granblue Fantasy: Relink с битвой против босса и обзором сетевых возможностей игры

До выхода амбициозного ролевого экшена Granblue Fantasy: Relink от Platinum Games и Cygames остается всего пара месяцев. Многие элементы игрового процесса по-прежнему остаются скрытыми от взора игрока, однако новая демонстрация проекта стремится исправить это. В сети появилось почти 30 минут реального геймплея Granblue Fantasy: Relink, где можно увидеть сражения с боссом, путешествие по огромному миру и возможности мультиплеера.

Опубликованные ролики в основном демонстрируют уже поздний этап Granblue Fantasy: Relink, когда персонажи достигли предмаксимального уровня и овладели всеми способностями. На этом этапе для игроков остается еще множество активностей в мире, включая дополнительных боссов, побочные квесты и ивенты с уничтожением противников.

Что касается онлайн-режима, он реализован в достаточно удобном для игроков формате. Пользователи могут вместе с товарищами отправляться на задания или вступить в схватку с боссом. При этом будет возможность совместного исследования открытого мира. Опыт и награды пользователи получат в одинаковом количестве, поэтому никто не будет обделен.

Релиз Granblue Fantasy: Relink запланирован на 1 февраля 2024 года на ПК, PS5 и PS4.