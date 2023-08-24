Подробности коллекционных изданий Granblue Fantasy: Relink

Granblue Fantasy: Relink будет представлена в нескольких изданиях, среди которых есть физическое стандартное, делюкс и коллекционное. За их распространение с Северной Америке будет отвечать издательская компания XSEED Games, а в Европе – Plaion. Оформить предзаказы можно уже сейчас на сайтах издателей.
Стандартное издание ($59.99):
- Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5).
Делюкс издание ($99.99):
- Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5);
- Специальная упаковка делюкс издания;
- Набор стартовых предметов;
- Три дополнительные расцветки для персонажей;
- Оружие «False Sword of the Apocalypse»;
- Официальный артбук;
- CD-саундтрек;
- Набор открыток.
Коллекционное издание ($179.99):
- Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5);
- Специальная коллекционная коробка;
- Набор стартовых предметов;
- Три дополнительные расцветки для персонажей;
- Оружие «False Sword of the Apocalypse»;
- Особый артбук;
- Особый CD-саундтрек;
- Набор открыток;
- Металлический амулет «Sword of Eos»;
- Статуэтка «Proto Bahamut».
Бонусы предзаказа (только для PS4 и PS5):
- Специальный знаки «Stamina III» и «Enmity III»;
- Ранний доступ к Granblue Fantasy: Relink. Ранний доступ позволит игрокам начать знакомство с Granblue Fantasy: Relink за несколько дней до официального релиза – 28 января 2024 года.