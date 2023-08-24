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Granblue Fantasy: Relink 01.02.2024
7.4 68 оценок

Подробности коллекционных изданий Granblue Fantasy: Relink

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Физические издания
Физические издания

Granblue Fantasy: Relink будет представлена в нескольких изданиях, среди которых есть физическое стандартное, делюкс и коллекционное. За их распространение с Северной Америке будет отвечать издательская компания XSEED Games, а в Европе – Plaion. Оформить предзаказы можно уже сейчас на сайтах издателей.

Стандартное издание ($59.99):

  • Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5).

Делюкс издание ($99.99):

  • Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5);
  • Специальная упаковка делюкс издания;
  • Набор стартовых предметов;
  • Три дополнительные расцветки для персонажей;
  • Оружие «False Sword of the Apocalypse»;
  • Официальный артбук;
  • CD-саундтрек;
  • Набор открыток.

Коллекционное издание ($179.99):

  • Копия игры Granblue Fantasy: Relink на Blu-ray диске (только для PS4 и PS5);
  • Специальная коллекционная коробка;
  • Набор стартовых предметов;
  • Три дополнительные расцветки для персонажей;
  • Оружие «False Sword of the Apocalypse»;
  • Особый артбук;
  • Особый CD-саундтрек;
  • Набор открыток;
  • Металлический амулет «Sword of Eos»;
  • Статуэтка «Proto Bahamut».

Бонусы предзаказа (только для PS4 и PS5):

  • Специальный знаки «Stamina III» и «Enmity III»;
  • Ранний доступ к Granblue Fantasy: Relink. Ранний доступ позволит игрокам начать знакомство с Granblue Fantasy: Relink за несколько дней до официального релиза – 28 января 2024 года.
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