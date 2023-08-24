Подробности коллекционных изданий Granblue Fantasy: Relink

Приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в той же самой вселенной, что и действие оригинальной Granblue Fantasy.

В игре есть как однопользовательский режим, так и кооперативный. В случае, если вы решите проходить игру в одиночку, то управление тремя партнёрами будет передано искусственному интеллекту.